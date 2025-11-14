Скидки
«Это шок». Евгения Чикунова — о результатах 13-летней китаянки Юй Цзыди

«Это шок». Евгения Чикунова — о результатах 13-летней китаянки Юй Цзыди
Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о результатах. которые демонстрирует 13-летняя китаянка Юй Цзыди. На проходящих Национальных играх Китая она установила новый рекорд Азии на дистанции 200 м комплексным плаванием (2.07,41).

«Это шок, конечно. Я проецирую на себя, мне кажется, что в таком возрасте я только норматив мастера спорта выполнила, а тут человек уже на чемпионате мира плывет, и впоследствии она не пропала, показывает высокие результаты. Хочется верить, что у неё и дальше сложится всё. Надеюсь, тренеры знают, как работать с таким чудом», – приводит слова Чикуновой ТАСС.

Напомним, на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, Юй Цзыди стала самой юной в истории пловчихой, которой удалось завоевать медаль. Она стала бронзовым призёром в составе сборной Китая в эстафете 4х200 м.

