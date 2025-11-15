Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Дубов сыграет тай-брейк против Сэма Шенкленда в 1/8 финала Кубка мира

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Даниил Дубов сыграет тай-брейк в матче 1/8 финала Кубка мира против американца Сэма Шенкленда. Оба матча шахматистов завершились вничью.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в Турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.