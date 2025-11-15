Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Она всегда заряжена». Евгения Чикунова назвала любимую теннисистку

«Она всегда заряжена». Евгения Чикунова назвала любимую теннисистку
Комментарии

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что следит за теннисными турнирами, и ответила на вопрос, кто из теннисисток ей импонирует.

«Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок – это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе», – приводит слова Чикуновой ТАСС.

Белорусской теннисистке Арине Соболенко 27 лет. Она является первой ракеткой мира и победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Материалы по теме
Арина Соболенко ответила, что ей нравилось в Марии Шараповой и Серене Уильямс
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android