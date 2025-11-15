«Она всегда заряжена». Евгения Чикунова назвала любимую теннисистку

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что следит за теннисными турнирами, и ответила на вопрос, кто из теннисисток ей импонирует.

«Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок – это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе», – приводит слова Чикуновой ТАСС.

Белорусской теннисистке Арине Соболенко 27 лет. Она является первой ракеткой мира и победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.