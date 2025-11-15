«Чеховские медведи» обыграли астраханское «Динамо» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 15 ноября, состоялся матч Суперлиги по гандболу сезона-2025/2026, где в Астрахани встречались «Чеховские медведи» (Чехов) и «Динамо» (Астрахань). Встреча завершилась в пользу клуба из Чехова со счётом 33:27 (18:14).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо» (Астрахань) — 33:27 (18:14, 15:13).

После 10 сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе команды 13 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке с шестью очками. Лидером чемпионата являются «Пермские медведи» (18), на втором месте — ЦСКА (17).