«Пермские медведи» продлили победную серию, обыграв ЦСКА в матче Суперлиги

Сегодня, 15 ноября, состоялся матч Суперлиги сезона-2025/2026 по гандболу, в котором лидеры чемпионата «Пермские медведи» (Пермь) принимали на домашней арене московский ЦСКА, занимающий второе место в розыгрыше предварительного этапа. Клуб из Перми выиграл со счётом 33:32 (17:16), одержав девятую победу подряд.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Пермские медведи» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 33:32 (17:16).

«Пермские медведи» продолжают удерживать первое место в турнирной таблице Суперлиги. После девяти сыгранных матчей в активе команды 18 очков. ЦСКА занимает вторую строчку с 17 очками, сыграв при этом на одну игру больше клуба из Перми. На третьей позиции «Зенит» из Санкт-Петербурга с 15 очками в девяти матчах чемпионата.