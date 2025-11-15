Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Пермские медведи» продлили победную серию, обыграв ЦСКА в матче Суперлиги

«Пермские медведи» продлили победную серию, обыграв ЦСКА в матче Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоялся матч Суперлиги сезона-2025/2026 по гандболу, в котором лидеры чемпионата «Пермские медведи» (Пермь) принимали на домашней арене московский ЦСКА, занимающий второе место в розыгрыше предварительного этапа. Клуб из Перми выиграл со счётом 33:32 (17:16), одержав девятую победу подряд.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Пермские медведи» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 33:32 (17:16).

«Пермские медведи» продолжают удерживать первое место в турнирной таблице Суперлиги. После девяти сыгранных матчей в активе команды 18 очков. ЦСКА занимает вторую строчку с 17 очками, сыграв при этом на одну игру больше клуба из Перми. На третьей позиции «Зенит» из Санкт-Петербурга с 15 очками в девяти матчах чемпионата.

Материалы по теме
Лидеры гандбольной Суперлиги будут рубиться за первое место. Кто окажется сильнее?
Лидеры гандбольной Суперлиги будут рубиться за первое место. Кто окажется сильнее?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android