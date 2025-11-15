Внучка Дональда Трампа заняла последнее место на профессиональном турнире по гольфу

Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США Дональда Трампа, заняла последнее место на своём дебютном турнире по гольфу под эгидой LPGA Tour (Ассоциации профессиональных гольфисток). Соревнования Annika проходят в Беллэре, в них принимают участие 108 спортсменок.

«Было довольно здорово, потому что я знаю, что делала далёкие удары. Было очень здорово сыграть с лучшими игроками мира, а на некоторых лунках даже опережать соперников. Я чувствовала, что играла на хорошем уровне, особенно учитывая, что я только в выпускном классе», — приводит слова Трамп ESPN.

Трамп получила специальное приглашение от спонсоров. Кай занимает 979-е место в рейтинге юниорок Universal Golf Rankings.