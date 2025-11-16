Ангелина Мельникова показала лучший результат в туре немецкой Бундеслиги

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова показала лучший результат на четырёх снарядах в рамках тура Бундеслиги по спортивной гимнастике.

Мельникова выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. За все снаряды она в сумме набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75), тройку лучших замкнула Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).

Команда Мельниковой заняла первое место, набрав 205,050 балла. Вторыми стали спортсменки из Мангейма (197,350), бронзу завоевал клуб из Штутгарта (191,150). Финал Бундеслиги пройдёт 29 ноября.