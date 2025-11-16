Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от участия в гимнастической Бундеслиге в Германии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась об участии в немецкой Бундеслиге по спортивной гимнастике.

Россиянка выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Мельникова набрала 55,40 балла за выступление на четырёх снарядах.

Фото: Из личного архива Мельниковой

«Я очень рада выступить впервые в немецкой Бундеслиге! Это мой первый опыт, до этого никогда не принимала участия, хотя думала об этом и хотела. Спасибо клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за приглашение! Мне было приятно быть частью команды сегодня. Увидимся в финале 29 ноября в городе Гейдельберг», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.