Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от участия в гимнастической Бундеслиге в Германии

Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от участия в гимнастической Бундеслиге в Германии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась об участии в немецкой Бундеслиге по спортивной гимнастике.

Россиянка выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Мельникова набрала 55,40 балла за выступление на четырёх снарядах.

Фото: Из личного архива Мельниковой

«Я очень рада выступить впервые в немецкой Бундеслиге! Это мой первый опыт, до этого никогда не принимала участия, хотя думала об этом и хотела. Спасибо клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за приглашение! Мне было приятно быть частью команды сегодня. Увидимся в финале 29 ноября в городе Гейдельберг», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Ангелина Мельникова показала лучший результат в туре немецкой Бундеслиги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android