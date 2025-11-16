Есипенко обыграл Гребнева в 1/8 финала Кубка мира — 2025, Дубов уступил американцу

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко пробился в четвертьфинал Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия). В 1/8 финала он обыграл соотечественника Алексея Гребнева на тай-брейке.

Ещё один российский гроссмейстер, Даниил Дубов, не смог выйти в четвертьфинал. Он потерпел поражение от американца Сэма Шенкленда на тай-брейке. Шенкленд сыграет с Есипенко в 1/4 финала.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.