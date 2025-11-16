Скидки
Стали известны пары 1/4 финала Кубка мира по шахматам — 2025

Стали известны пары 1/4 финала Кубка мира по шахматам — 2025
Андрей Есипенко
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, определились все участники четвертьфинала Кубка мира по шахматам — 2025 на Гоа (Индия). Одним из претендентов на победу является гроссмейстер из России Андрей Есипенко. Первые партии 1/4 финала начнутся завтра, 17 ноября.

Шахматы. Кубок мира — 2025. Состав участников 1/4 финала:

Сэм Шенкленд (США) — Андрей Есипенко (Россия).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хосе Мартинес (Мексика).
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — Александр Донченко (Германия).
Вэй И (Китай) — Арджун Эригайси (Индия).

Ранее в 1/8 финала Есипенко обыграл соотечественника Алексея Гребнева на тай-брейке. Даниил Дубов на тай-брейке уступил американцу Сэму Шенкленду и не смог выйти в четвертьфинал.

