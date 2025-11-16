Скидки
Главная Другие Новости

«Лучший в этом деле». Садулаев поздравил Махачева после победы в бое с Маддаленой

Абдулрашид Садулаев
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал победу Ислама Махачева в бою с Джеком Делла Маддаленой в Нью-Йорке (США). Россиянин победил единогласным решением судей в пятом раунде поединка, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Вера, труд и дисциплина. Мои поздравления, Ислам — лучший в этом деле», — написал Садулаев в социальных сетях.

Махачев стал 11-м бойцом в истории UFC, который выигрывал пояса в двух разных дивизионах. Россиянин одержал 28 побед при одном поражении. Он также выиграл 16-й поединок подряд.

Новости. Другие
