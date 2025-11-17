«Нельзя общаться». Дубов в беседе с Бубликом — о взаимодействии на шахматных турнирах

Российский гроссмейстер Даниил Дубов в беседе с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом рассказал, чем занимаются шахматисты в моменты перерывов на турнирах.

– Расскажите мне про закулисье шахмат. Есть ли у вас раздевалки? Как вы там взаимодействуете?

– Перед играми ничего не происходит, но происходит во время них. То, что у вас называется раздевалкой, у нас – комната отдыха. Туда можно пойти на сильном турнире, когда вы сделали ход, а противник ещё думает. Там чай, кофе, еда, экран с трансляцией, можно увидеть, когда соперник сделает ход. Пока ждёте, можете отдохнуть на диванчике. Теоретически нам нельзя там общаться, но фактически разговоры не утихают. Нельзя общаться из-за того, что мы можем подсказать друг другу, но мы всё равно обсуждаем, если, например, кто-то сделал глупый ход.

– Вы находитесь там с тренером?

– Нет, только те, кто играет турнир. Одновременно в этой комнате находятся восемь-девять человек. Сначала мы смотрим, как человек думает над своим ходом, потом он его сделает, пойду думать я, а они там останутся уже надо мной смеяться. Самое смешное, что там было – во время турнира России против Китая в Москве мы в комнате отдыха попросили вместо трансляции включить чемпионат Европы по футболу, — сказали спортсмены в подкасте «Чай с бубликом».