Шахматист Дубов — Бублику: можете сломать ракетку, но не приходит в голову схватить болбоя

Российский гроссмейстер Даниил Дубов в беседе с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом рассказал, как шахматисты могут выплёскивать негативные эмоции во время матчей.

– Расскажите об эмоциях в шахматах? Что вы с ними делаете? Ведь в интернете нет видео, где шахматист, сделав неправильный ход, ломает доску об стол и визжит.

– Как раз сейчас завирусилось видео, где Магнус проигрывает Гукешу и бьёт кулаком по столу. Причём я не понимаю, почему эту историю так раздули. Он не первый, кто так сделал. Люди и матом орали, вы бы нервно закурили, а здесь просто удар кулаком.

Есть некий скрипт, когда вы злитесь. Например, вы можете сломать ракетку на эмоциях, но вам не приходит в голову схватить болбоя. У нас тоже странно кидаться доской. Блиц располагает к конфликтам на тему этики, потому что нервы оголены. Можем делать замечания на то, как кто-то поставил фигуру или ударил по часам. Нам, конечно, не приходит в голову позвать разобраться где-то в туалете. Но я бы не сказал, что мы спокойные. У нас так организованы трансляции, что конфликты незаметны. Никто не сдерживает эмоции, просто вас снимает 20 камер, а меня — одна.

Магнус сейчас просто ударил по столу и сдался, а когда я играл на чемпионате мира по блицу в Берлине, он по ходу партии мог орать матом на норвежском. Но у меня такого не было, я буйный, но подожду до прихода в отель, прежде чем выбросить свои эмоции, — сказали спортсмены в подкасте «Чай с бубликом».