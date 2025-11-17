Скидки
Дубов — о соперниках: больше всего не люблю, когда меня пытаются взять «тупизной»

Российский гроссмейстер Даниил Дубов в беседе с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом рассказал, с какими соперниками не любит играть больше всего.

– Против какого стиля вам не нравится играть? Какой самый сложный?
– Я больше всего не люблю, когда меня пытаются взять «тупизной». Когда пытаются просто играть нормально и не делать никаких глупостей, играть контролируемо, не вырываться вперёд и ждать, когда я разобью себе голову о стену. Когда не играют на победу и дают мне проявить в себе какую-то неадекватную агрессию.

Если взять мою статистику, то она хорошая с сильными шахматистами, но со слабыми я недобираю очков. Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Единственное противоядие с теми, кто играет спокойно – начать ещё более подчёркнуто играть на ничью. Это начинает их нервировать, когда вы не уступаете, — сказали спортсмены в подкасте «Чай с бубликом».

