Команда «Роснефти» выиграла серебро в финале Кубка Корпоративной шахматной лиги

Команда «Роснефти» завоевала серебро в обоих видах программы в финальных соревнованиях Кубка Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу.

За Кубок боролись лучшие команды регулярного чемпионата 2025 года. В том числе международный мастер и девять мастеров ФИДЕ. По итогам турнира состоялась церемония награждения, где были отмечены победители и призёры как Кубка, так и регулярного сезона Корпоративной лиги.

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года Компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Важное направление социальной работы компании состоит в поддержке массового и профессионального спорта. В регионах присутствия «Роснефть» строит спортивные центры, площадки и ледовые арены, а также проводит масштабные турниры для детей и взрослых.