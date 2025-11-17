Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда «Роснефти» выиграла серебро в финале Кубка Корпоративной шахматной лиги

Команда «Роснефти» выиграла серебро в финале Кубка Корпоративной шахматной лиги
Финал Кубка Корпоративной шахматной лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Роснефти» завоевала серебро в обоих видах программы в финальных соревнованиях Кубка Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу.

За Кубок боролись лучшие команды регулярного чемпионата 2025 года. В том числе международный мастер и девять мастеров ФИДЕ. По итогам турнира состоялась церемония награждения, где были отмечены победители и призёры как Кубка, так и регулярного сезона Корпоративной лиги.

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года Компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Важное направление социальной работы компании состоит в поддержке массового и профессионального спорта. В регионах присутствия «Роснефть» строит спортивные центры, площадки и ледовые арены, а также проводит масштабные турниры для детей и взрослых.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android