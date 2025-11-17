Трёх российских специалистов не допустили до выборов в Европейский гимнастический союз

Российские специалисты Виктория Аникина, Реваза Гургенидзе и Светлана Лукина не получили допуск до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом сообщает ТАСС.

В июне они вошли в число кандидатов в комитеты European Gymnastics. Аникина была выдвинута в технический комитет художественной гимнастики, Гургенидзе — в технический комитет спортивной акробатики, Лукина — в технический комитет спортивной аэробики.

Их участие в выборах с самого начала находилось под вопросом из-за несоответствия имеющихся у них судейских категорий (бреве) критериям, предъявляемым кандидатам в члены комитетов.