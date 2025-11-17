Скидки
Есипенко сыграл вничью с Шенклендом в первой партии 1/4 финала Кубка мира — 2025

Есипенко сыграл вничью с Шенклендом в первой партии 1/4 финала Кубка мира — 2025
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог одержать победу в четвертьфинале Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на Гоа (Индия). В 1/4 финала он сыграл вничью с американским шахматистом Сэмом Шенклендом.

Ответный поединок 1/4 финала Кубка мира пройдёт завтра, 18 ноября. Начало — в 12:30 мск.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Даниил Дубов и Алексей Гребнев проиграли в 1/8 финала.

