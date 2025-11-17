Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Нидерландская конькобежка Кок побила рекорд мира на дистанции 500 м, державшийся 12 лет

Нидерландская конькобежка Кок побила рекорд мира на дистанции 500 м, державшийся 12 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Фемке Кок из Нидерландов установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м во время этапа Кубка мира – 2025/2026 по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити. Во втором забеге Кок показала результат 36,09 секунды, побив предыдущий рекорд, принадлежавший представительнице Южной Кореи Ли Сан Хва (36,36), который был установлен в 2013 году.

Второе место на данной дистанции заняла американка Эрин Джексон (36,572 секунды), замкнула тройку лучших южнокорейская конькобежка Ли На Хен (37,030 секунды).

Конькобежный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Солт-Лейк Сити (США). 500 м. Женщины.

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 36,09.
2. Эрин Джексон (США) – 36,572.
3. Ли На Хен (Южная Корея) – 37,030.

Материалы по теме
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Эксклюзив
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android