Нидерландская конькобежка Кок побила рекорд мира на дистанции 500 м, державшийся 12 лет

Пятикратная чемпионка мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Фемке Кок из Нидерландов установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м во время этапа Кубка мира – 2025/2026 по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити. Во втором забеге Кок показала результат 36,09 секунды, побив предыдущий рекорд, принадлежавший представительнице Южной Кореи Ли Сан Хва (36,36), который был установлен в 2013 году.

Второе место на данной дистанции заняла американка Эрин Джексон (36,572 секунды), замкнула тройку лучших южнокорейская конькобежка Ли На Хен (37,030 секунды).

Конькобежный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Солт-Лейк Сити (США). 500 м. Женщины.

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 36,09.

2. Эрин Джексон (США) – 36,572.

3. Ли На Хен (Южная Корея) – 37,030.