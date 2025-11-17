Скидки
Чикунова — о ЧМ в Сингапуре: нельзя сказать, что он прошёл идеально

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова оценила выступление на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

— Летом прошел чемпионат мира на длинной воде. Учитывая, что это был ваш первый чемпионат мира, как он сейчас воспринимается?
— Он был не прямо приятным, нельзя сказать, что он прошёл идеально. При этом считаю, что даже такие старты, пусть и немного неудачные, должны быть в карьере. После них много думаешь, поэтому очень полезный опыт, – приводит слова Чикуновой ТАСС.

На чемпионате мира в Сингапуре Чикунова завоевала серебряную медаль в плавании на 200 м брассом.

