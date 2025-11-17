Чикунова рассказала, общалась ли с иностранными спортсменами на ЧМ-2025

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, как проходило общение с иностранными спортсменами во время чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, который проходил с 11 июля по 7 августа 2025 года.

— Как проходило общение с иностранными коллегами? Поддерживаете ли вы сейчас с кем-то из них связь?

— С этой точки зрения всё прошло наилучшим образом. С кем общалась ранее, разговаривала и в Сингапуре, но нет такого, чтобы я с кем-то из них сейчас переписывалась бы. Самую долгую переписку я вела с Татьяной Смит (южноафриканская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Чикуновой ТАСС.

На чемпионате мира в Сингапуре Чикунова завоевала серебряную медаль в плавании на 200 м брассом.