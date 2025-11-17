«Помню меня узнали на приеме у ЛОРа». Чикунова — о росте популярности плавания

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова поделилась мнением, увеличился ли интерес к плаванию в России в последнее время.

— Чувствуете ли вы, что сейчас интерес к плаванию в России растёт?

— Да, я это ощущаю. Видно даже, что у людей, которые 1000 раз приходили на соревнования, всё так же горят глаза. Они просят автографы. Не может не радовать, что трибуны заполняются. Вижу, что много участников, в разминочной чаше полно народа, это классно.

— Вас узнают на улицах?

— Да. Помню, меня узнали на приеме у ЛОРа, была этому очень удивлена. Узнают в самых разных местах, не только в бассейне. 1 сентября шла по Невскому, меня остановили, попросили фотографию. Конечно, значимость повысилась после чемпионата мира, 100%, – приводит слова Чикуновой ТАСС.