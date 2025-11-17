Скидки
Ханс Ниманн: я не получал никакой поддержки от США

22-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн раскритиковал свою страну за невнимание к его таланту.

«Всё это время не получал никакой поддержки от своей страны. Мой талант был очевиден, мой потенциал был заметен. Я был убеждён, что шахматы будут говорить сами за себя. Это послание не про мои победы, это послание тем, кто руководит шахматами в США», — сказал Ниманн в документальном фильме от Freestyle Chess.

Напомним, в сентябре 2022 года на турнире в Сент-Луисе Ханс обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вскоре после этого норвежец предъявил Ниманну обвинения, которые после многомесячного разбирательства были сняты.

Также претензии к Ниманну были и у россиянина Даниила Дубова, однако последовавший за этим полиграф показал, что ответы американца были честными.

