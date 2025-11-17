Чикунова: мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова высказалась, стали ли мягче относится к российским спортсменам в вопросе допуска к международным стартам.

— Уже во многих видах спорта наших спортсменов допустили до международных соревнований. Чувствуете ли вы, что санкции к российскому спорту смягчаются?

— Да, это заметно. Недавно как раз допустили водное поло, это радует. Мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году, хотя еще недавно казалось, что европейские соревнования и не предвидятся. Ещё год назад в Европе даже не утверждали наши рекорды. Классно, что идёт такое потепление, ждём, что другие виды тоже будут допускать до международных стартов. Водные виды показывают, у нас всё отлично, никаких происшествий нет. К нам всегда хорошо относились на соревнованиях, было бы отлично, если бы спортсмены всех видов спорта в будущем времени тоже выступали, – приводит слова Чикуновой ТАСС.