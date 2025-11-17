Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова: мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году

Чикунова: мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова высказалась, стали ли мягче относится к российским спортсменам в вопросе допуска к международным стартам.

— Уже во многих видах спорта наших спортсменов допустили до международных соревнований. Чувствуете ли вы, что санкции к российскому спорту смягчаются?
— Да, это заметно. Недавно как раз допустили водное поло, это радует. Мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году, хотя еще недавно казалось, что европейские соревнования и не предвидятся. Ещё год назад в Европе даже не утверждали наши рекорды. Классно, что идёт такое потепление, ждём, что другие виды тоже будут допускать до международных стартов. Водные виды показывают, у нас всё отлично, никаких происшествий нет. К нам всегда хорошо относились на соревнованиях, было бы отлично, если бы спортсмены всех видов спорта в будущем времени тоже выступали, – приводит слова Чикуновой ТАСС.

Материалы по теме
«Помню меня узнали на приеме у ЛОРа». Чикунова — о росте популярности плавания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android