Евгения Чикунова рассказала, за какими видами спорта старается следить

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, за какими видами спорта она следит.

«Слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Следила недавно за спортивной гимнастикой. Видела, как выигрывает Ангелина Мельникова золото чемпионата мира, мне нравится, как выглядит художественная гимнастика. Больше слежу за летними видами спорта», – приводит слова Чикуновой ТАСС.

Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира – 2025 по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия).