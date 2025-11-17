Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марк Селби выиграл турнир Champion of Champions — 2025, победив в финале Джадда Трампа

Марк Селби выиграл турнир Champion of Champions — 2025, победив в финале Джадда Трампа
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, английский снукерист Марк Селби нанёс поражение первому номеру мирового рейтинга соотечественнику Джадду Трампу (10:5) в финале турнира Champion of Champions — 2025, который прошёл в Лестере (Англия). Финальный матч состоял из 19 фреймов.

Отметим, данный турнир покорился Селби впервые в его карьере.

На пути к финалу Селби одолел таких соперников, как Бай Юйлу, Лэй Пэйфань и Чжао Синьтун. Примечательно, что все трое представляют Китай.

Селби также является трёхкратным чемпионом «Мастерса» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров. Англичанин — автор 100-го максимального брейка (147 очков) в истории снукера. Также Марк Селби — член Ордена Британской империи (2022).

Материалы по теме
Кто же №1 в снукере прямо сейчас? Разбираемся, как устроен мировой рейтинг
Кто же №1 в снукере прямо сейчас? Разбираемся, как устроен мировой рейтинг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android