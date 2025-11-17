Марк Селби выиграл турнир Champion of Champions — 2025, победив в финале Джадда Трампа

Четырёхкратный чемпион мира, английский снукерист Марк Селби нанёс поражение первому номеру мирового рейтинга соотечественнику Джадду Трампу (10:5) в финале турнира Champion of Champions — 2025, который прошёл в Лестере (Англия). Финальный матч состоял из 19 фреймов.

Отметим, данный турнир покорился Селби впервые в его карьере.

На пути к финалу Селби одолел таких соперников, как Бай Юйлу, Лэй Пэйфань и Чжао Синьтун. Примечательно, что все трое представляют Китай.

Селби также является трёхкратным чемпионом «Мастерса» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров. Англичанин — автор 100-го максимального брейка (147 очков) в истории снукера. Также Марк Селби — член Ордена Британской империи (2022).