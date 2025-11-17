Скидки
Джадд Трамп проиграл пять финалов турнира Champion of Champions из шести

Джадд Трамп проиграл пять финалов турнира Champion of Champions из шести
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, английский снукерист Марк Селби нанёс поражение первому номеру мирового рейтинга соотечественнику Джадду Трампу (10:5) в финале турнира Champion of Champions 2026, который прошёл в Лестере (Англия).

Примечательно, что Трамп проиграл пять финалов турниров Champion of Champions из шести: в 2023 году он уступил Марку Аллену, в 2022-м — О'Салливану, в 2019-м — Нилу Робертсону, а в 2014-м — всё тому же О'Салливану. Единственный раз, когда данный турнир покорился Джадду, произошёл в 2021 году, когда Трамп в финале обыграл Джона Хиггинса.

36-летний Трамп является чемпионом мира 2019 года. Англичанин — член Зала славы снукера с 2021 года, а также член ордена Британской империи.

