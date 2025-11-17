Джадд Трамп проиграл пять финалов турнира Champion of Champions из шести

Четырёхкратный чемпион мира, английский снукерист Марк Селби нанёс поражение первому номеру мирового рейтинга соотечественнику Джадду Трампу (10:5) в финале турнира Champion of Champions 2026, который прошёл в Лестере (Англия).

Примечательно, что Трамп проиграл пять финалов турниров Champion of Champions из шести: в 2023 году он уступил Марку Аллену, в 2022-м — О'Салливану, в 2019-м — Нилу Робертсону, а в 2014-м — всё тому же О'Салливану. Единственный раз, когда данный турнир покорился Джадду, произошёл в 2021 году, когда Трамп в финале обыграл Джона Хиггинса.

36-летний Трамп является чемпионом мира 2019 года. Англичанин — член Зала славы снукера с 2021 года, а также член ордена Британской империи.