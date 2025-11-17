Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игрок НФЛ госпитализирован в критическом состоянии после двух огнестрельных ранений

Игрок НФЛ госпитализирован в критическом состоянии после двух огнестрельных ранений
Комментарии

Корнербек клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Крис Бойд находится в критическом состоянии после двух огнестрельных ранений в область живота.

Как сообщает ESPN, инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 16 ноября, возле одного из ресторанов Манхэттена в Нью-Йорка. 29-летний Бойд вступил в конфликт с вооружённым преступником, который произвёл в футболиста два выстрела. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле. Полиция начала расследование случившегося.

Бойд был выбран под 217-м номером на драфте НФЛ-2019. В марте этого года футболист подписал однолетний контракт с «Джетс» на сумму $ 1,6 млн. Также он выступал за «Миннесоту Вайкингс», «Аризону Кардиналс» и «Хьюстон Тексанс».

Материалы по теме
Дональд Трамп хочет, чтобы клуб НФЛ назвал свой стадион в его честь
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android