Игрок НФЛ госпитализирован в критическом состоянии после двух огнестрельных ранений

Корнербек клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Крис Бойд находится в критическом состоянии после двух огнестрельных ранений в область живота.

Как сообщает ESPN, инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 16 ноября, возле одного из ресторанов Манхэттена в Нью-Йорка. 29-летний Бойд вступил в конфликт с вооружённым преступником, который произвёл в футболиста два выстрела. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле. Полиция начала расследование случившегося.

Бойд был выбран под 217-м номером на драфте НФЛ-2019. В марте этого года футболист подписал однолетний контракт с «Джетс» на сумму $ 1,6 млн. Также он выступал за «Миннесоту Вайкингс», «Аризону Кардиналс» и «Хьюстон Тексанс».