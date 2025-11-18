Во Франции двух тренеров по спортивной гимнастике осудили за насилие над детьми

Уголовный суд Ниццы вынес приговоры в отношении двух тренеров по спортивной гимнастике за насилие (в том числе сексуального характера) в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает L'équipe.

Противоправные действия имели место в женской секции клуба «Кавигаль», который является одним из сильнейших во Франции.

45-летний Йохан Лефевр получил два года домашнего ареста с электронным браслетом, ему пожизненно запрещено заниматься профессиональной или волонтёрской деятельностью с детьми.

53-летняя Виолетта Дамиан получила восемь месяцев условно за применение насилия. При этом обвинение требовало 18 месяцев условного срока и 10-летний запрет на работу с несовершеннолетними.

Сообщается, что дело было инициировано в 2019 году после жалоб от бывших воспитанниц. При этом, оба специалиста отрицали свою вину.