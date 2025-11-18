Спортсмены из России выиграли семь золотых медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте

Российские спортсмены стали обладателями 14 медалей различного достоинства на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте, который прошёл в испанской Памплоне. В семи дисциплинах батутисты из России стали чемпионами.
Артём Миронов (категория 11-12 лет) стал обладателем сразу двух золотых медалей — в индивидуальных прыжках и в синхронных прыжках, где разделил чемпионство с напарником Тимуром Кивой. Также стали чемпионами мира Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14 лет), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14 лет), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12 лет), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21) и Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16).
Также на счету спортсменов из России на ЮЧМ по прыжкам на батуте три серебряные и четыре бронзовые медали.
