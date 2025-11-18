Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Спортсмены из России выиграли семь золотых медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсмены из России выиграли семь золотых медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте
Аудио-версия:
Комментарии

Российские спортсмены стали обладателями 14 медалей различного достоинства на юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте, который прошёл в испанской Памплоне. В семи дисциплинах батутисты из России стали чемпионами.

Артём Миронов (категория 11-12 лет) стал обладателем сразу двух золотых медалей — в индивидуальных прыжках и в синхронных прыжках, где разделил чемпионство с напарником Тимуром Кивой. Также стали чемпионами мира Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14 лет), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14 лет), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12 лет), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21) и Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16).

Также на счету спортсменов из России на ЮЧМ по прыжкам на батуте три серебряные и четыре бронзовые медали.

Видео: Глушаков проводит время с Коваленко и дочкой в батутном центре

Материалы по теме
Российские батутисты выиграли только одно золото на ЧМ-2025. Почему так мало?!
Российские батутисты выиграли только одно золото на ЧМ-2025. Почему так мало?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android