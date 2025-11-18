Чикунова рассказала, будет ли пробовать другой вид плавания на чемпионате Европы

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова ответила на вопрос, планирует ли она выступать в ином виде плавания, кроме профильного для себя брасса, на чемпионате Европы, который пройдёт в Париже летом 2026 года.

— Допускаете, что там будете пробовать не только брасс?

— Думаю, что будет только брасс, потому что какую-то другую дисциплину я не успею подготовить. Здесь 200 м комплексом, хоть и в короткой, но не очень получилось. Подготовить что-то чуть больше чем за полгода не получится. У меня лучший результат комплексом примерно такой же, как на брассе, поэтому распыляться не стоит. Если говорить о других видах плавания, то на спине у меня не очень получается, баттерфляй отдельно я тоже не поплыву, и та же самая история с кролем, поэтому либо брасс, мой основной вид, либо комплекс. Но я уже объяснила, почему комплексом не смогу проплыть, — приводит слова Чикуновой ТАСС.