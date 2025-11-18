Сергей Карякин оценил перспективы российских шахматисток на командном чемпионате мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о предстоящем командном чемпионате мира по шахматам — 2025 среди женщин.

«Здорово, что женщинам разрешили играть в команде на чемпионате мира. Если у мужчин мы пока видим спад, то у женщин есть заметные достижения на высшем уровне. У нас есть две участницы турнира претенденток — это Саша Горячкина и Катя Лагно. Думаю, у нас будет сильная команда, но и соперники — сборные Китая и Индии — тоже привезут хороший состав», — приводит слова Карякина ТАСС.

Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт в Линаресе (Испания) с 18 по 24 ноября. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.