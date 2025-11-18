Скидки
Расписание женского командного чемпионата мира по шахматам на 18 ноября

Расписание женского командного чемпионата мира по шахматам на 18 ноября
18 ноября в испанском городе Линарес начинаются матчи женского командного чемпионата мира по шахматам.

Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе. В состав команды вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.

12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.

1-й тур командного чемпионата мира по шахматам среди женщин начнётся 18 ноября в 15:30 мск. 2-й тур стартует в 17:30.

