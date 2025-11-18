Скидки
Стрелков из России не допустили до соревнований на Сурдлимпиаде из-за наличия оружия

Стрелков из России не допустили до соревнований на Сурдлимпиаде из-за наличия оружия
Комментарии

Организаторы Сурдлимпиады не допустили российских спортсменов к соревнованиям в стрельбе из-за того, что у них есть оружие.

«Организаторы не допустили россиян до участия в турнире по спортивному ориентированию, потому что при принятии такого решения опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу.

К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — приводит слова представителя Сурдлимпийского комитета России (СКР) ТАСС.

Летние Сурдлимпийские игры проходят в Токио (Япония) среди людей с нарушением слуха. Россияне выступают в 13 индивидуальных видах спорта.

