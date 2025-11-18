Скидки
«Удовольствие пропадает». Гроссмейстер Дубов — об онлайн-шахматах

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Даниил Дубов в беседе с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом рассказал, что он думает об онлайн-партиях в шахматах.

– Как сказался переход шахмат с деревянной доски в онлайн? Что вы думаете об этом?
– Трудно говорить за всех, но мне не нравится, потому что из-за этого исчезает социальная часть. Это становится работой без удовольствия, потому что нельзя ни с кем пообщаться. Когда разыгрываются большие деньги, стали бороться с читерством. Это правильно, но влияет на вашу жизнь. Вы сидите в Zoom, у вас камеры со всех сторон, и нужно показать всю свою квартиру.

С проверками вживую мне не нужно приходить заранее, я пришёл, сыграл и ушёл. В онлайне нужно проверить интернет, зайти в Zoom, показать квартиру, могут попросить уши показать, на случай, если у вас там микронаушник. Мне это не нравится. Удовольствие пропадает. Но многим молодым, наоборот, нравится, что никто не будет с ними общаться и к ним подходить, — сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом».

Дубов — о соперниках: больше всего не люблю, когда меня пытаются взять «тупизной»
