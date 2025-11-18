Скидки
«Гребной слалом разваливается». Миназова — о состоянии своего вида спорта в России

«Гребной слалом разваливается». Миназова — о состоянии своего вида спорта в России
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по гребному слалому россиянка Алсу Миназова призналась, что гребной слалом в России переживает тяжёлые времена, связанные с недостаточным финансированием.

«Мы объединились с федерацией гребли на байдарке и каноэ. И сейчас у нас очень грустная ситуация. Гребной слалом разваливается.

На чемпионат мира — 2025 в Австралию мы ехали чисто на вере, потому что нам не дали финансирования. Перед выездом главный тренер Максим Владимирович Образцов честно сказал: «Ребят, денег нет. Если мы поедем, готовы ли вы платить свои деньги за питание?» Мы, конечно, согласились и отправились на соревнования. Когда ты фанатик своего дела, нет других вариантов. Думаю, откажись мы, в федерации никто бы не расстроился. Им от нас ни горячо, ни холодно. В итоге питание, транспорт, аренду для перевозок лодок и другие вещи нам закрывал главный тренер.

Тренер помог и лично мне. Перед чемпионатом Европы — 2025 во Францию моя лодка не долетела — разбилась. Ее было уже не восстановить, поэтому мне доставили старую лодку. Я отгоняла на ней чемпионат Европы, Кубки мира, но мне требовалась новая лодка. В федерацию был направлен запрос, но ответа не поступило. Лодку мне купил главный тренер сборной за свои деньги. Я на ней выступала на чемпионате мира. И возможно, моей серебряной медали не было бы без этой лодки.

Когда мы вернулись в Россию из Австралии, тренер пошел в федерацию, чтобы узнать, есть ли возможность возместить его личные затраты. Ему ответили: «Это был твой выбор», – приводит слова Миназовой Sport24.

Новости. Другие
Все новости RSS

