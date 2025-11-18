Скидки
Андрей Есипенко сыграет тай-брейк в 1/4 финала Кубка мира с Сэмом Шенклендом

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко сыграет тай-брейк в четвертьфинале Кубка мира с американцем Сэмом Шенклендом. Оба предыдущих матча шахматистов завершились вничью.

Тай-брейк пройдёт завтра, 19 ноября. Начало запланировано на 12:30 мск.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Даниил Дубов и Алексей Гребнев проиграли в 1/8 финала.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

