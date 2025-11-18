ФИДЕ рассмотрит возвращение флага и гимна шахматистам из России

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) планирует осбсудить возвращение флагов и гимнов шахматистам из России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Международная федерация внесла в повестку генассамблеи, которая пройдёт 14 декабря в онлайн-формате, вопрос о возвращении флагов и гимнов по инициативе российской стороны. Также Федерация шахмат России предложила совету ФИДЕ обеспечить полноценное участие всех национальных команд России и Беларуси во всех соревнованиях ФИДЕ начиная с сезона 2026 года.

Напомним, российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году по политическим причинам. В январе 2025 года ФИДЕ допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом ФИДЕ допустили женскую сборную.