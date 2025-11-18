В Fonbet первенстве России по дзюдо в Краснодаре определились сильнейшие юниоры страны

В Краснодаре завершилось Fonbet первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На протяжении четырёх дней за медали и перспективу в ближайшее время пробиться во взрослую сборную боролись около 700 спортсменов из более чем 70 регионов страны.

Турнир отметился как победами лидеров, так и сенсациями. Статус сильнейшего в сборной до 21 года подтвердил вице-чемпион мира Абдуллах Парчиев. В финальном поединке категории до 66 кг он сломил сопротивление земляка из Ингушетии Ислама Султыгова. После решающей схватки Парчиев поделился эмоциями: «На первенстве России формируется сборная, и потому для меня этот старт был очень важен. Несмотря на то что у меня есть успехи на мировом татами, победе в Краснодаре я очень рад».

Также Абдуллах отметил соперника по финалу: «С Исламом мы из одного зала, в детстве часто боролись, знаем друг друга, но на уровне России встретились впервые».

Для призёра кадетской Европы Ярослава Бунакова (73 кг) золото в Краснодаре стало уже второй медалью высшей пробы на чемпионате страны. Дзюдоист признался, что был уверен в положительном результате, и отметил высокий уровень конкуренции на юниорском уровне в России: «Иногда даже потяжелее бороться, чем со взрослыми».

Продолжила пополнять коллекцию наград и челябинская дзюдоистка Ева Огнивова (70 кг). В Краснодаре она выиграла уже третье золото в этой возрастной группе. После победы в финале Огнивова показала болельщикам символичную комбинацию из трёх пальцев: «Я сейчас стараюсь максимально поменять свою тактику и мышление на турнире любого уровня. Это неважно – мир, Европа, первенство страны или первенство УРФО. Это просто старт. Будет борьба – будет результат. Остальное всё уже от меня зависит. Соревновательная практика в моём понимании уже должна на сегодняшний день приравниваться к тренировке. Чем мы сильнее привыкнем к такому темпу, тем будет проще», – рассказала победительница.

Ещё одну победу челябинской команде принесла оказавшаяся сильнее всех в весе до 44 кг Анастасия Быкова. Подтвердила свой уровень на краснодарском татами призёр юниорского Евро-2025 Анастасия Барабаш – в прошлом году осталась с бронзой, в этом – уезжает домой с золотом в весе до 48 кг. Двукратной чемпионкой России в Краснодаре стала петербурженка Анастасия Белявская (свыше 78 кг).

Сильнейшим в дивизионе 60 кг оказался представитель СКФО Магомед Абдулаев. В финале он победил земляка Мохьмад-Салаха Маштаева.

Среди других результатов можно отметить первые в карьере золотые медали первенства в исполнении Магомеда Абдулаева (60 кг), Владимира Досяка (100 кг) и Дарьи Купцовой (57 кг).

Борьба в категории до 55 кг выдалась богатой на сенсации. В финале сразились близнецы Алексей и Илья Топтыгины (Московская/Саратовская области). Из-за травмы Алексея схватка не состоялась – чемпионом стал Илья. Позже оба признали, что решение было общим и честным.

Победителем общего медального зачёта стала команда Краснодарского края.

Среди федеральных округов тройку сильнейших составили Северо-Кавказский, Приволжский и Южный округи.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик высоко оценил успехи молодых спортсменов: «Все медалисты первенства попадают в сборную этого возраста и будут привлекаться к тренировочным сборам взрослой команды, готовиться к первенствам Европы и мира. В ближайшее время мы увидим их на крупных соревнованиях», – заявил Соловейчик.