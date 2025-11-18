Женская сборная России по шахматам обыграла Казахстан на командном чемпионате мира — 2025

Женская сборная России по шахматам успешно стартовала на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес. В стартовом матче россиянки одолели команду Казахстана.

Полина Шувалова одержала единственную победу, партии Александры Горячкиной, Екатерины Лагно и Леи Гарифуллиной закончились вничью.

На чемпионате мира по шахматам 12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании. Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе.