Российские шахматистки обыграли США на командном чемпионате мира — 2025

Женская сборная России одержала вторую победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес. Во втором матче игрового дня россиянки одолели команду США.

Полина Шувалова и Анна Шухман одержали победы над американками. Партии Александры Горячкиной и Леи Гарифуллиной закончились вничью. Ранее россиянки обыграли сборную Казахстана.

На чемпионате мира по шахматам 12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании. Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе.