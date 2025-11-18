Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет
Победитель Олимпийских игр 1968 года Евгений Петров умер в возрасте 87 лет. Он являлся обладателем золотой медали в соревнованиях по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.
Петров выиграл Олимпиаду-1968 в Мехико в ските, в 1972 году на Играх в Мюнхене в этой же дисциплине занял второе место. Спортсмен одержал шесть побед на чемпионатах мира и пять – на чемпионатах Европы.
В 1974 году Петров завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу. На Олимпийских играх 1976 года он возглавлял сборную СССР, а на Играх 1992 года Евгений стал главным тренером по стендовой стрельбе Объединённой команды стран СНГ.
