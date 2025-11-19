Скидки
Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 18 ноября, турнирная таблица

18 ноября в испанском городе Линарес начались матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня сборной России и турнирной таблицей по итогам игрового дня.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 1-й тур:

Россия – Казахстан – 2,5:1,5.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 2-й тур:

США – Россия – 1:3.

Группа А:

  1. Россия – 4 очка.
  2. США — 2.
  3. Азербайджан — 2.
  4. Испания — 2.
  5. Казахстан – 2.
  6. Перу – 0.

Группа Б:

  1. Грузия — 4 очка.
  2. Китай – 4.
  3. Украина — 2.
  4. Индия – 2.
  5. Франция — 0.
  6. Узбекистан – 0.

12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.

