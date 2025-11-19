Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 18 ноября, турнирная таблица
18 ноября в испанском городе Линарес начались матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня сборной России и турнирной таблицей по итогам игрового дня.
Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 1-й тур:
Россия – Казахстан – 2,5:1,5.
Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 2-й тур:
США – Россия – 1:3.
Группа А:
- Россия – 4 очка.
- США — 2.
- Азербайджан — 2.
- Испания — 2.
- Казахстан – 2.
- Перу – 0.
Группа Б:
- Грузия — 4 очка.
- Китай – 4.
- Украина — 2.
- Индия – 2.
- Франция — 0.
- Узбекистан – 0.
12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.
