Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава МОК Ковентри: спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации

Глава МОК Ковентри: спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации или политического вмешательства.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут собираться вместе в духе мирного соревнования. В этом суть олимпизма: каждый допущенный спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства.

Принимающие страны должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала кризис, я бы не дошла до Олимпийских игр, не выиграла свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем иным. Спорт изменил мою жизнь. И я очень благодарна за это, и буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из каждого уголка нашего мира имели такие же возможности.

Мы прислушиваемся ко всем голосам и относимся к каждому члену с одинаковым уважением. Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый НОК, каждая федерация имеют одинаковую ценность. Будь то с севера или с юга, в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос и каждый голос имеют одинаковый вес», — приводит слова Ковентри официальный сайт МОК.

Материалы по теме
Сборная России стартует на чемпионате мира по шахматам. Наши девушки — главные фавориты!
Сборная России стартует на чемпионате мира по шахматам. Наши девушки — главные фавориты!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android