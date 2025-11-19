В Салавате завершился международный XI Кубок ЕврАзии по всестилевому карате

В Салавате Республики Башкортостан завершились крупные спортивные соревнования — XI Кубок ЕврАзии по всестилевому карате, включивший в себя международные и всероссийские соревнования, международный фестиваль среди детей и ветеранов, а также Первый фестиваль по всестилевому карате среди детей с ОВЗ.

За три насыщенных дня на татами определились сильнейшие спортсмены. Всего в Салават приехали 3200 участников из 45 регионов России и 21 стран.

Фото: Пресс-служба XI Кубка ЕврАзии по всестилевому карате

Результаты общекомандного зачёта на всероссийском турнире:

1-е место Самарская область

2-е место Оренбургская область

3-е место г. Москва

В международных стартах среди взрослых на татами вышли 206 мастеров своего дела. В общекомандном зачёте победителями стали наши российские бойцы, казахстанская команда стала второй, замкнула тройку лидеров Беларусь.

Фото: Пресс-служба XI Кубка ЕврАзии по всестилевому карате

Впервые по виду спорта всестилевое карате был проведён фестиваль среди детей с ОВЗ. 28 детей из пяти регионов России соревновались в разделах ката и офп.

Фото: Пресс-служба XI Кубка ЕврАзии по всестилевому карате

«Проведение масштабного события в глубинке России очень важно. Многие дети с Поволжья не имеют возможности ездить в Москву или Петербург для участия в подобных турнирах. А тут почти у себя дома можно попробовать себя с лучшими бойцам континента. Девиз турнира «Здесь Важен каждый», и в этом году мы сделали важный шаг, дети с ОВЗ соревновались наравне со всеми. Скажу честно, награждать их выходил с комом в горле, настолько яркие эмоции и гордость за особенных детей и их родителей», — сказал руководитель проекта, президент Федерации спортивного и адаптивного карате РБ Махновский Александр Валерьевич.