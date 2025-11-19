Скидки
Дегтярёв подписал приказ о согласовании нового главного тренера сборной по лёгкой атлетике

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по лёгкой атлетике.

«Её кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.

Абрамова — заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призёра Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Анжелику Сидорову.

Уверен, что её управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперёд», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

