Стала известна деловая программа «Спорт Бизнес Конгресса 2025»

С 27 по 28 ноября 2025 года на Большой спортивной арене «Лужники» пройдёт «Спорт Бизнес Конгресс 2025» — ключевая деловая площадка для тех, кто формирует будущее спортивной индустрии России. Организаторы представили развернутую деловую программу: 24 сессий в трёх потоках, свыше 170 спикеров из федеральных и региональных органов власти, лиг, клубов, федераций, бизнеса, девелопмента и технологических компаний.

Тема роли регионов и государства в развитии спорта пройдёт через несколько сессий: «Спорт объединяет. Лучшие практики регионов, которые стоит повторить», «Поколение побед. Развитие детско-юношеского спорта как национальный приоритет».

Ключевой финансовый блок откроет панельная дискуссия «Спорт 2030: где деньги? — инвестиции, трансформация рынка и новые правила игры в спортивной индустрии ближайших 5 лет». Также пройдёт дискуссия «Миллиарды в спорте: как букмекеры развивают индустрию, экономику и сервисы?». Продолжит финансовый блок мастер-класс «Деньги, партнёры, ресурсы. Как прокачать свой проект на все 100?», «Аффирмация на успех или как упаковать свой проект, чтобы его поддержали?» и кейс-сессия «Партнёрство, личность, бренд: новые формулы спортивного маркетинга».

Фото: «Спорт Бизнес Конгресса»

О том, как спорт меняет города и инфраструктуру, пойдёт речь на кейс-сессии «Спорт в роли градостроителя: как спортивные события прокачивают города и регионы, принося туристический поток и деньги», панель «Спортобъекты нового поколения: взгляд в будущее» соберёт практиков управления аренами. Отдельная кейс-сессия «На старт. Внимание. Массовый спорт. Как создать уникальное событие, которое хотят все?» объединит организаторов крупнейших массовых стартов. Блок по безопасности спортивных и зрелищных мероприятий будет представлен кейс-сессией «Игра на опережение. Безопасность спортивных и зрелищных мероприятий на 360. Люди, решения, технологии».

Фото: «Спорт Бизнес Конгресса»

Цифровая повестка и аналитика сконцентрированы в кейс-сессии «Big Data = Big Win. Как большие данные и технологии помогают спортивному бизнесу зарабатывать». Медиа и контент в центре внимания кейс-сессии «Контент решает: как влюбить в спорт через диджитал-маркетинг?», где модератором выступит главный редактор портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин. Также пройдут форсайт-сессия «Спортивное зрелище: вчера, сегодня, завтра. Эволюция сервиса и опыта болельщика» и кейс-сессии «Шоу нового времени: как захватить внимание современного зрителя?» и «Хайп как стратегия: экономика новых видов спорта».

Отдельный блок посвящён регулированию участия иностранных спортсменов в футболе. В рабочей группе «Регулирование участия иностранных спортсменов в профессиональном футболе: баланс интересов и стратегии развития».