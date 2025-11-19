Скидки
Дом американского футболиста взломали во время его дебютного матча в НФЛ

Преступники взломали дом квотербека клуба «Кливленд Браунс» Шедера Сандерса во время его дебютного матча в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Об этом сообщает ESPN.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 17 ноября, в Кливленде (США). 23-летний американец Шедер Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте НФЛ 2025 года, дебютировал в НФЛ во второй половине матча с клубом «Балтимор Рэйвенс». Во время встречи его дом подвергся взлому.

По данным источника, нет информации об ущербе в результате ограбления. Неизвестно, было ли что-то украдено. Полиция продолжает расследование инцидента, идёт поиск взломщиков.

