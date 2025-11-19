Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Был довольно уверен в себе». Есипенко — о победе в четвертьфинале Кубка мира — 2025

«Был довольно уверен в себе». Есипенко — о победе в четвертьфинале Кубка мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко прокомментировал выход в полуфинал Кубка мира — 2025. В четвертьфинале на тай-брейке россиянин обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. В полуфинале Есипенко встретится с китайским шахматистом Вэй И.

— Андрей, это был напряжённый матч с самого начала. Вы оба хорошо выступили на тай-брейках: вы обыграли Каймера, Сэм недавно выбил Дубова. Насколько уверенно вы чувствовали себя перед этими тай-брейками?
 — Честно говоря, мне было всё равно. У меня та же стратегия, что и всегда, поэтому я особо не зацикливался на результате. В целом хочу получать удовольствие от игры. Я проиграл вторую партию, но был довольно уверен в себе. Это совсем меня не выбило из колеи, продолжил играть, думаю, в двух последних партиях сыграл неплохо, — приводит слова Есипенко «Шахматный вестник».

Материалы по теме
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android