«Был довольно уверен в себе». Есипенко — о победе в четвертьфинале Кубка мира — 2025

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко прокомментировал выход в полуфинал Кубка мира — 2025. В четвертьфинале на тай-брейке россиянин обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. В полуфинале Есипенко встретится с китайским шахматистом Вэй И.

— Андрей, это был напряжённый матч с самого начала. Вы оба хорошо выступили на тай-брейках: вы обыграли Каймера, Сэм недавно выбил Дубова. Насколько уверенно вы чувствовали себя перед этими тай-брейками?

— Честно говоря, мне было всё равно. У меня та же стратегия, что и всегда, поэтому я особо не зацикливался на результате. В целом хочу получать удовольствие от игры. Я проиграл вторую партию, но был довольно уверен в себе. Это совсем меня не выбило из колеи, продолжил играть, думаю, в двух последних партиях сыграл неплохо, — приводит слова Есипенко «Шахматный вестник».