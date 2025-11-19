Андрей Есипенко обратился к болельщикам после выхода в полуфинал Кубка мира — 2025

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко оценил выход в полуфинал Кубка мира — 2025. В четвертьфинале на тай-брейке россиянин обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. В полуфинале Есипенко встретится с китайским шахматистом Вэй И.

«Друзья, всем привет! Удалось сегодня выиграть матч у Сэма Шенкленда. Я в полуфинале Кубка мира. Остаюсь в Индии до самого конца. Ещё два матча предстоит. Всем спасибо за поддержку. Очень приятно. Будем работать дальше», — сказал Есипенко на своей странице в социальных сетях.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.