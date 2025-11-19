Стали известны полуфинальные пары Кубка мира по шахматам — 2025

Сегодня, 19 ноября, определились все участники полуфинала Кубка мира по шахматам — 2025 на Гоа (Индия). Одним из претендентов на победу является гроссмейстер из России Андрей Есипенко.

Шахматы. Кубок мира — 2025. Состав участников 1/2 финала:

Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия);

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

В четвертьфинале на тай-брейке Есипенко обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. 11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.